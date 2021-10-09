美墨将启动全新安全战略打击暴力及有组织犯罪

（早报讯）美国与墨西哥高级别安全对话周五（8日）在墨西哥首都墨西哥城举行，就打击毒品、人口贩卖、边境安全等议题展开讨论，并宣布将启动全新安全合作战略，取代以武力打击犯罪为核心的“梅里达倡议”，从多方面合作打击暴力及有组织犯罪。

新华社报道，在新安全合作框架下，两国承诺加大公共卫生投资减少毒品相关犯罪以打造安全社区，预防跨国犯罪以保障人员及经贸安全往来，打击武器和人口走私并通过金融及司法手段摧毁犯罪网络。

墨西哥外长埃布拉德和美国国务卿布林肯在会谈结束后举行了联合新闻发布会。埃布拉德在发布会上说，双方已在四项具体行动上达成共识，包括应对毒品成瘾、建立货物集装箱管控、建立跨国化学药品规范使用工作组及合作寻找失踪人口。

双方将于12月1日制定下一步行动计划，为明年初制定未来三年合作规划做好准备。

埃布拉德表示，新合作框架比“梅里达倡议”（Merida Initiative）覆盖面更广，因为美墨两国面临的安全问题比以往更加复杂，简单逮捕犯罪分子已不足够，还需解决导致犯罪根本原因的问题，避免民众因毒品、失业等原因走上犯罪道路。

布林肯表示，这场对话标志着美墨安全合作开启“新篇章”，双方将作为“平等合作伙伴”应对两国共同安全问题。

据当地媒体报道，自2008年起，美国通过“梅里达倡议”向墨西哥提供价值30多亿美元的军备和培训，帮助后者打击犯罪。但在倡议生效期间，两国暴力犯罪、毒品使用及交易未得到有效控制。