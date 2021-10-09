日警方拟向企业等提供经济安保咨询

（早报讯）共同社周六（9日）采访日本警察厅获悉，为防止尖端技术流向海外，警察厅和都道府县警方计划提供“经济安全保障咨询”，包括面向民间企业及大学的对策说明会和意见交流等。

警方将介绍在办案过程中积累的技术窃取手段等最新信息并接受咨询，该举措最快在今年内启动。

经济安保作为日本首相岸田文雄的重点政策之一，被定位为经济增长战略的支柱。新内阁新设经济安保部长，负责制定岸田此前宣布的《经济安全保障推进法》等。

日本警察厅今年1月成立了约20人的专门小组，开始对经济团体等进行宣传教育，明年春季还将增加约10人，新设“经济安全保障对策室”，正式展开相关工作。

警察厅透露，经济安保咨询将使用资料和影像，介绍海外情报机构利用社交网站（SNS）接近公司员工及研究人员等以多种手段尝试接触的现状。

警方还将对间谍行动、网络攻击的手法、易成为目标的企业及人物特点等进行解说并介绍应对之策，与参与者一同集思广益，对可疑举动或感到担忧的情况则接受个别咨询。

日本警方查处的侵害营业秘密案件2013年为5起，2020年增加至22起。据悉还有不少案件因缺乏证据无法立案，负责办案的干部提醒称：“掌握敏感信息的企业无论多大规模都会被盯上。希望彻底采取对策。”