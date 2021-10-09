柬埔寨冠病疫苗接种率高 逾66万人节日出游

（早报讯）祖先日（Pchum Ben）是柬埔寨传统佛教的盛大节日。

柬埔寨旅游部周六（9日）表示，由于柬埔寨大部分人都已接种冠病疫苗，在祖先日的三天公共假期里，超过66万4000人到国内各个旅游景点游玩。

祖先日又称“亡人节”，柬埔寨人会在这个节日期间精心准备祭祀品到庙宇祭拜祖先。往年的庆祝活动长达两个星期，今年因疫情关系虽然取消庆祝活动，但10月5日到7日的公共假期仍然保留。

柬埔寨旅游部长唐坤说，在假期期间出游的民众中，有66万人为本地人，另有4700人是居住在柬埔寨的外国人。

他说，在这三天假期里，全国25个城市和省的旅游胜地都向游客开放。大部分游客遵守防疫措施，确保民众保持社交距离不成问题。

柬埔寨总理洪森在周五的每周内阁会议上表示，允许民众在祖先日自由出行观光，对柬埔寨抗击冠病疫情的成败来说是一大考验。

洪森说：“如果未来10到15天疫情情况稳定，新增确诊病例和死亡病例与当前水平相同，我认为是时候全面开放，让经济与社会恢复运作。但在新常态下，我们还是必须强调三个可以和三个不可以的守则。”

柬埔寨周六通报新增220起冠病确诊病例和23起死亡病例，全国累计确诊病例达11万4571起，累计死亡病例2482起。

柬埔寨自今年2月启动冠病疫苗接种工作，其冠病疫苗主要由中国供应。至今，在柬埔寨1600万人口中，84%或1345万人已接种至少一剂冠病疫苗，完成接种人口占69.6%，另有5.67%已接种追加剂。