联合国将为被孟加拉转移到偏远岛屿的罗兴亚人提供基本服务

（早报讯）联合国官员周六（9日）和孟加拉政府签署协议，将为被转移到孟加拉湾偏远岛屿的罗兴亚难民提供基本服务。许多专家指巴赞岛地势低洼，容易涨潮淹水，不宜住人。

路透社报道，联合国难民署表示，这项协议允许该机构与孟加拉政府密切合作，为岛上不断增长的难民人口提供服务。

联合国难民署说：“这些服务将涵盖保护、教育、技能培训、生计和健康等关键领域，有助满足难民的基本需求，并为他们未来可持续返回缅甸做好准备。”

2017年8月，缅甸政府军在若开邦展开大规模镇压行动，数十万罗兴亚人越境逃入孟加拉。孟加拉东部边境数十个难民营至今收容了超过100万名罗兴亚人。

尽管面对一些难民的抗议和人权组织的反对，孟加拉至今已把将近1万9000名罗兴亚难民从其边境难民营转移到巴赞岛（Bhasan Char），该国政府希望最终能把大约10%的罗兴亚人送到巴赞岛。

孟加拉灾难管理与救济部高级官员穆赫辛说，未来三个月，约8万1000名罗兴亚人将会被安置在巴赞岛上。

此前抗议巴赞岛生活条件恶劣的罗兴亚人对联合国难民署参与这项转移安排表示欢迎。一名罗兴亚人接受路透社的电话采访时说：“现在我们将能得到足够的帮助。”

不过，仍有一些难民指岛上行动不自由，没有赚钱谋生的机会，医疗保健和教育不足。8月，数十名罗兴亚人试图乘一艘渔船逃离巴赞岛，但船翻覆，难民不幸溺毙。