马国首相：明起出国无需申请 回国仍须隔离

（早报讯）从明日（10月11日）起，只有完成疫苗接种的马来西亚人出国不必再向移民局申请。

首相依斯迈沙比里表示，政府已经同意允许马来西亚人，无需再通过移民局（JIM）的MyTravelPass申请，即可出国。“然而，游客回国后仍须接受强制隔离。”

他今天下午3点透过电视直播发表特别谈话时说，这项放宽措施也将于明日生效。

他说，决定取消MyTravelPass是为了让马来西亚人和分离的家人及配偶重聚。

依斯迈劝告民众若出现如发烧及感冒的症状，就应该暂缓行程。他说，为了顺利及安全地进入地方流行病阶段，人民需负上更大的责任，使这项努力取得成功。

他指出，民众必须采取的措施是加强自身的公共卫生行动，即实践检测、呈报、隔离、通知及求助（TRIIS）。

他说，政府只允许已完整接种疫苗的民众跨州，并表示虽然没有路障，特别是针对跨州，但警方可在任何地方进行突击检查。

他说，警方可检查民众的My Sejahtera，查询民众是否已完成疫苗接种。

他也提醒所有餐厅、杂货店、购物中心、体育设施包括健身房、办公室等的业主，需时刻检查到访顾客的MySejahtera苗接种状态以及冠病风险状态。

“这项措施对于避免相关场所暴发感染的风险非常重要。”

他指出，尽管政府已经开放跨州，但并不意味着执法当局将完全松懈。他说，警方仍会随机进行检查，比如大道休息站。

“虽然路障不再阻止跨州行动，但依旧会设置路障来管理犯罪和安全问题。”

他说，当局依旧会根据1988年《传染病预防和控制法》（342法令）针对违反SOP的行动进行随机检查。