印度严重缺煤 新德里恐断电

（早报讯）印度严重缺煤而面临着一场严重的电力危机，首都新德里两天内或断电。

路透报道，印度中央电网运营商的数据显示，印度135家燃煤电厂的燃料库存不足三天，而印度约70%的电力供应来自这些电厂。

印度中央电网监管机构的每日负荷调度的分析数据也显示，印度仅10月份前7天的电力供应缺口，就相当于印度全年总缺口的11.2%。

据报道，印度此时从10月中旬开始进入节日季节，电力需求预计将激增。报道称，拉贾斯坦邦和旁遮普邦等北部几个邦周六宣布停电长达4小时，以保护煤炭供应。

疫情的封锁措施取消后，消费复苏给需求和供应链都带来了压力，能源价格飙升也使全球的能源供应处于紧张状态。

与此同时，已经有许多印度官员对这一危机发出了警告，并寻求得到印度总理的亲自干预。

德里首席部长凯吉里瓦尔在给印度总理莫迪信中表示，煤炭储量的下降正在引发印度首都的电力危机。凯吉里瓦尔说，截至10月5日，至少一家发电厂的煤炭库存已经耗尽，而其他发电厂的煤炭储备只能维持1到4天；而印度中央电力监管委员会要求发电厂必须保持10到20天的库存。

针对首都新德里可能面临断电，印度联邦电力部表示已吩咐石油部协助供应天然气，以使德里的两个发电厂能够运行。

联邦电力部的最高官员说，印度最大的电力生产商印度国家火电公司（NTPC）也被指示增加德里附近两个燃煤电厂的煤炭库存，以确保充足的供应。