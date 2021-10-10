马国在野党议员促增设特委会调查赵明福蒙女等命案

（早报讯）马来西亚在野的民主行动党武吉牛汝莪区国会议员蓝卡巴欢迎，政府成立三个特别委员会调查数项课题，唯质疑为何未一视同仁对待赵明福和蒙古女郎等命案。

他今天（10月10日）发文告说，政府决定调查2018年雪兰莪州印度庙骚乱事件中殉职的消拯员莫哈末阿迪的死因、前总检察长汤米托马斯在今年1月出版的回忆录中的指控，以及重新检讨白礁主权争议案乃明智之举，但令人质疑将如何处置其他案件，包括赵明福于2009年离奇死亡命案。

“虽然上诉庭宣判，赵明福是遭身份不明的一名或多名人士的非法行为致死，而这些不明人士当中包括反贪会官员，但虽然当局曾先后于2012年、2014年和2018年成立三个特委会，至今仍未破案。这令人严重质疑类似特委会的成效，因为事隔12年，理应已完成案件的调查。”

他希望致死赵明福的肇事者遭到提控，而赵家将入禀高庭，强制警方完成调查。

蓝卡巴也是一名执业律师。他接着要求首相依斯迈沙比里解释，为何2005年蒙古女郎阿坦托娅谋杀案件至今未破案。“虽然作案者已被判罪，但谋杀案的主谋身份依然不明。既然犯罪者明显没有谋杀阿坦托娅的动机，当局若无法鉴定和提控幕后黑手，难免令人觉得当局有所隐瞒。”

他强调，政府须解决赵明福和阿坦托娅命案，可惜当局至今却缺乏政治决心。他呼吁首相依斯迈交代会采取什么措施来解决这些案件，否则难以消除政府试图隐瞒真相的观感。

槟城峇眼区国会议员及民行党秘书林冠英也要求政府成立特委会调查赵明福命案、扣留所死亡案件和总检察长依德鲁斯的表现。这是为了确保成立特委会并非为了政治报复，而是确保正义不仅获得伸张。

他坚称，须为在反贪会或警方扣留期间丧命的人士讨回公道，因为每个生命都是宝贵的。

林冠英补充，既然成立特委会调查前总检察长汤米托马斯有关司法干预和滥权的指控，为了公平起见，政府也应设立特委会调查现任总检察长依德鲁斯的角色。他指依德鲁斯撤销执政党政治人物的贪污和滥权控罪而引起争议。

他也指依德鲁斯违背国家元首谕令召开国会及交由国会辩论紧急状态的意愿。“类似的失职行为也同样严重，理应成立一个由前首席大法官为首的特委会来调查。”