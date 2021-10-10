研究：喝咖啡能降低亚洲人的死亡风险

（早报讯）包括新加坡等亚洲四国研究团队联合进行的一项研究表明，喝咖啡能降低亚洲人的死亡风险，男女分别减少24%、28%。

韩联社报道，首尔大学食品营养学系和医学院预防医学教师联合研究小组周日（10日）表示，对参与亚洲队列联盟的韩国、中国、日本、新加坡四国共33万人进行长达12.5年的跟踪调查，发现多喝咖啡降低死亡风险的效果显着。

此前已有针对欧美人群的研究得出相似结论，但在亚洲人群中证明咖啡上述功效尚属首次。

来自四个国家的38名研究人员参与这项研究，研究成果发表于最新一期的《国际流行病学杂志》。

研究小组比较了每天喝一到三杯、三到五杯、五杯以上的3个人群的死亡风险。发现每天喝一到三杯的男性的死亡风险比不喝咖啡的男性低22%，而喝三到五杯、五杯以上的男性死亡风险低24%。

在女性人群中，喝咖啡一到三杯、三到五杯、五杯以上人群的死亡风险分别降低20%、35%、28%。

研究小组分析称，咖啡所含的绿原酸、咖啡因、葫芦巴碱及镁元素有抗氧化、抗炎症功效，能调节血糖水平。

《纽约时报》今年2月也报道，美国一项大型分析研究了数百种可能影响心力衰竭风险的因素，发现有一个饮食因素与较低的风险尤其相关：喝咖啡。

报道说，在所有三项研究中，与其他所有的饮食因素相比，喝咖啡与心力衰竭长期风险降低的相关性更为突出。每天喝一杯或不足一杯没有任何效果，但每天喝两杯可降低31%的风险，三杯或更多可将风险降低29%。