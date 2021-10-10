配合开放跨州 马国成立工作队迅速控制州或地区暴发疫情

（早报讯）马来西亚卫生部配合政府开放跨州，已成立国家冠病快速反应特别工作队（RRTF），将实施迅速的初步行动，控制一个州属或地区疫情传播。

卫生部长凯利的特别职务官阿兹马迪表示，该工作队将在一个地区或州属出现疫情后，迅速采取5项初步行动，分别是：

1. 通过将政府医疗机构，包括大学医院和国防卫队医院的非冠病病床改为冠病病床，以增加冠病病床的数量

2. 在医院安装加护病房模块（Modular ICU）和重新调整高依赖病床（High Dependency Beds）以便成为冠病加护病床

3. 设立拥有冠病病床和冠病加护病床的野战医院

4. 将非冠病患者转移到其他医院，包括私人医院，以获得更多的冠病病床

5. 鼓励私人医院增加冠病病床和冠病加护病床

阿兹马迪今日（10月10日）在推特发贴指出，民众应让自我冠病检测成为新常态。“让检测、呈报、隔离、通知及求助（TRIIS）成为自己的标准作业程序（SOP）。”

他强调，当人们的流动性变高，冠病传播的新风险也会变高。

另外，阿兹马迪指出，卫生部也会继续冠病疫苗接种工作。除了沙巴，预计所有州属会在10月达到80%成人人口最少接种1剂疫苗。

他说，青少年疫苗接种计划也正积极的展开。截至昨日，71.5%的12至17岁青少年已接种最少1剂的冠病疫苗。

“国家复苏计划中的其他SOP，如允许举办活动或只有完成接种的人才允许进入场所的规定仍继续进行。不要松懈，冠病依然存在，且会持续一段很长的时间。照顾自己。”