巴基斯坦“核弹之父”逝世

（早报讯）巴基斯坦“核弹之父”阿卜杜勒·卡迪尔·汗（Abdul Qadeer Khan）10日上午在伊斯兰堡去世，终年85岁。

新华社引述巴基斯坦媒体报道，这位原子科学家因协助巴基斯坦成为世上首个拥有核武的伊斯兰国家，被誉为民族英雄。西方国家则视他为走私技术给流氓国家的危险变节人士。

据报道，卡迪尔·汗因使巴基斯坦在原子领域与劲敌印度幷驾齐驱，使得国家防御“坚不可摧”，而在国内备受推崇。

巴基斯坦总统阿尔维周日（10日）在社交媒体上发文表示，对阿卜杜勒·卡迪尔·汗博士的离世感到悲痛。他说：“（我）从1982年就认识汗博士。他帮助我们发展了能够拯救国家的核威慑，一个心怀感恩的国家将永远不会忘记他在这方面的贡献。”

巴基斯坦国防部长哈塔克也发文表示，对汗博士的离世“深感悲痛”，称这是“巨大的损失”。

巴基斯坦联合通讯社报道，阿卜杜勒·卡迪尔·汗此前曾因冠病病毒检测呈阳性，于今年8月26日被送往医院，后被转移到另一家军事医院，幷在康复后出院。

2004年，卡迪尔·汗承认违法泄漏核子机密给伊朗、朝鲜和利比亚，而在伊斯兰堡遭到软禁。2006年，他罹患前列腺癌，幷于手术后康复。

2009年2月，法院结束卡迪尔·汗的软禁，但此后他的行动仍受到严密监视。