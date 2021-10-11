伊朗拥有超120公斤达低浓铀上限的浓缩铀

（早报讯）伊朗原子能组织主席伊斯拉米说，伊朗达到低浓铀上限即20%丰度浓缩铀的库存已超过120公斤。

新华社报道，伊斯拉米星期天（10日）说，根据伊朗核问题全面协议，有关方应向伊朗核反应堆提供20%丰度的浓缩铀燃料，但有关方并没有提供，而这种浓缩铀燃料是伊朗的基本需求之一。

20%丰度是低浓铀的上限，超过20%就可以归入高浓铀范围。多数民用核电站燃料使用3%至5%丰度的浓缩铀。90%丰度的浓缩铀则被称为武器级浓缩铀。

根据伊朗议会2020年12月通过的一项法案，伊朗将在法案生效后的一年内生产120公斤丰度为20%的浓缩铀。2021年1月，伊朗政府发言人表示，在福尔多核设施实施把浓缩铀丰度提高至20%的相关措施。分析人士指出，伊朗这一举动意在向当时即将上台的美国拜登政府施压，希望在未来美国重回伊核协议及取消对伊制裁的谈判中获取更多筹码。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊朗核问题全面协议。根据协议，伊朗承诺限制其核计划，国际社会解除对伊制裁。美国特朗普政府2018年5月单方面退出伊核协议，随后重启并新增一系列对伊制裁措施。伊朗2019年5月以来逐步中止履行伊核协议部分条款，提高浓缩铀丰度至4.5%，超过了伊核协议规定的3.67%的丰度。伊朗同时承诺，所采取的措施“可逆”。