黎巴嫩全国停电近一天后恢复供电

（早报讯）黎巴嫩全国停电近一天后，已于星期天（10月10日）恢复供电。黎巴嫩能源部当天发布公告称，该国的电力供应已经恢复到全国停电前的水平。同时该部已获得中央银行批准的1亿美元信贷，用于进口发电燃料。

黎巴嫩全国9日遭遇全面停电，整个国家因电网瘫痪“陷入黑暗”。

路透社援引黎巴嫩政府官员的说法称，当天黎巴嫩最大的两座发电站因燃料短缺被迫关闭。黎巴嫩国家电力公司发布的一份公告显示，这两座发电站停工直接影响了电网的稳定性，导致黎巴嫩全面停电。

另据英国广播公司报道，这两座发电站的发电量占黎全国发电量的约四成。但此前几周，这两座发电站每天也仅能供电几个小时。今年9月，黎巴嫩国家电力公司曾发布警告称，由于燃料储备耗尽，无法确保电网的稳定，黎巴嫩或将面临全面停电。

黎巴嫩当地媒体报道称，9日晚间，黎巴嫩军队已经同意为两座停工的发电站提供约6000千升燃料用于发电，这一数量能确保黎巴嫩三天的电力供应。

黎巴嫩能源短缺危机持续，该国面临的经济危机也难以缓解。据相关统计，黎巴嫩货币已在两年内贬值约90%。今年9月，约旦、埃及、叙利亚和黎巴嫩达成协议，同意将埃及天然气经由约旦、叙利亚输送至黎巴嫩，以缓解黎能源短缺危机。