柬埔寨金边启动全民打“第三针”计划

（早报讯）柬埔寨首都金边周一（10月11日）启动“第三针”冠病疫苗加强免疫接种。金边市共有14个区，其中11区率先开打，其余三区将于本月30日开打。金边市市长坤盛指出，国防部医疗部队将负责六区疫苗接种工作，其余五区由卫生部执行接种工作。

国防部长狄班主持“第三针”疫苗接种工作启动仪式时表示，“第三针”疫苗接种运动是政府的重要策略，以实现全面重启经济和社会活动。国防部医疗部队将在贡武区、朗哥区、棉芷区、菩森芷区、堆谷区、雷西郊区，为102万6126人接种“第三针”。

狄班表示，冠病疫苗助柬降低感染和死亡率，使柬埔寨避开因疫情带来的“灾难”，当前疫情基本得到有效控制。卫生部规定，“第三针”疫苗采用科兴疫苗，“第三针”与第二针间隔四个月至六个月。

据全国疫苗接种委员会统计，截至本月10日，全国1349.2万人接种疫苗，其中1149.9万人完成两剂疫苗接种。全国约92.3万人已接种“第三针”。

柬埔寨政府计划为全国1000万名成年人接种疫苗，至今有991.9万人已接种首剂疫苗，仍有约8万人因个人健康、海外务工或留学等因素，未能接种疫苗。

柬埔寨首相洪森8日指示开展一项运动，说服不愿接种疫苗的民众去接种疫苗。

洪森表示，当前大部分冠病死者未接种冠病疫苗，“我已指示（主管部门）进行研究，为什么一些民众不要去接种疫苗。”

洪森说，据主管部门调查发现，一些民众态度倔强，不愿意接种疫苗，“有一些人亲反对派，一家人都不要接种疫苗。所以，我们要教育他们，让他们赶快去接种疫苗。”