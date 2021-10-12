多项民调显示拜登的支持率持续下滑

（早报讯）在美国总统拜登上任近九个月之际，美国人对这位总统的支持率进一步下滑。

美国之音报道，538（FiveThirtyEight）民意调查网站说，过去一周进行的一系列全国民调显示，49.2%的受访者对拜登执政表示不满，44.5%表示满意。民调聚合网站“真清晰政治”（RealClearPolitics）近期所做的民调有五次显示受访者对拜登表示不满，表示满意的有三次。

分析人士说，拜登民调下滑在去年帮助他从特朗普手中赢得白宫的独立选民中尤其显著。

拜登7月份的支持率高达59%，但到8月底降到五五开持平。

拜登的支持率进一步下跌，政治分析人士认为有几种可能。

分析人士说，这时逢美国从阿富汗混乱撤军，共和党和民主党就升高政府债务上限的政治矛盾，而针对拜登提出对国家社会安全网进行50多年来最大幅度扩张的计划规模和范围，民主党的进步派与温和派矛盾加剧也是重要原因。

美国冠病新增病例近几个月上升，虽然近期有所减少，将近7000万美国人依然没有接种冠病疫苗。拜登规定雇员超过100人的公司员工必须接种疫苗或经常接受冠病病毒检测，这个规定在一些地区和企业引发争议。

参院民主党和共和党议员上星期同意将政府举债授权在12月初以前紧急增加4800亿美元（约6508亿新元），12月初到期后再议。民主党议员同时应拜登要求一直试图削减他提出的3.5万亿美元的社会安全网开支配套，并在10月底前与获两党支持的基础建设法案一道通过。

法案过关和冠病疫情威胁减弱可能会帮助提升拜登的支持率，但538网站表示，拜登此时的支持率是1945年以来所有总统在同一时间点上支持率中最低的，只有两任总统包括特朗普除外。