世行：去年低收入国家债务升至8600亿美元创纪录水平 

（早报讯）世界银行说，受冠病大流行影响，2020年世界低收入国家的债务负担增加12%，达到8600亿美元（约1.16万亿新元）的创纪录水平。

联合国报道，世行周一（11日）发布的一项报告显示，世界各国政府为应对冠病疫情采取了大规模的财政、货币和金融刺激一揽子计划，虽然这些措施旨在应对卫生紧急状况、缓解疫情对贫困弱势人群的影响并推动国家走上复苏之路，但也导致低收入国家的负债率在2020年大幅攀升。

报告指出，疫情前，很多低收入和中等收入国家已处于弱势地位，经济增速放慢，公共债务和外债水平上升。2020年低收入和中等收入国家的外债存量总和上升5.3%，达到8.7万亿美元。

世行的《2022年国际债务统计报告》显示，债务指标恶化的情况非常普遍，影响到各大地区的国家。在所有低收入和中等收入国家，外债增长速度超过了国民总收入（GNI）和出口增长速度。低收入国家和中等收入国家（不包括中国在内）2020年的债务与国民总收入之比从2019年的37%上升至42%，而债务与出口之比从2019年的126%上升至154%。

报告指出，必须采取综合性债务管理方式，以帮助低收入和中等收入国家评估和减少风险，实现可持续的债务水平。

2020年4月，二十国集团（G20）发起了《暂缓偿债倡议》，给低收入国家提供临时流动性支持。G20同意将缓债期限延长至2021年年底。2020年11月，G20就《缓债倡议之后债务处理的共同框架》达成协议，这是对符合缓债资格的国家不可持续的债务状况和长期融资缺口进行结构重组的一项举措。

从总体来看，在2020年，多边债权人对低收入和中等收入国家的贷款净发放额增至1170亿美元，为十年来的最高水平。低收入国家的公共外债净流入上升25%，达到710亿美元，也是十年来的最高水平。包括国际货币基金组织在内的多边债权人的贷款发放净额达到420亿美元，双边债权人的贷款净额为100亿美元。

世界银行集团行长马尔帕斯说：“需要采取综合性方法处理债务问题，包括减债、加快债务重组和增强透明度，可持续的债务水平对于经济复苏和减贫至关重要。”