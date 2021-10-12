美日澳印展开联合军演 旨在防范中国恶意扩张

（早报讯）美国、日本、澳大利亚和印度周二（12日）开始在孟加拉湾展开2021年“马拉巴尔”年度军演的第二阶段演习。

美国之音报道，代号“马拉巴尔”（Malabar）的联合海上军事演习越来越被人们视为四方安全对话机制（Quad）的联合军演，目的是遏制中国的恶意扩张。

四国海军今年8月在美国关岛附近实施了第一阶段的演习。

印度海军周一发表声明说，马拉巴尔第二阶段联合军演谋求在第一阶段的基础上进一步提升四国海军的协同作战能力，并聚焦先进的水面舰和反潜作战演练。

美国派出卡尔·文森号航空母舰和两艘驱逐舰的强大阵营参与这次演习。这也是澳洲皇家海军自2007年以来第二年参与马拉巴尔年度军演。

马拉巴尔海上联合演习最初是印度和美国之间的双边操练，日本在2017年加入，成为永久成员。澳洲曾在2007年参加马拉巴尔演习，但在遭到北京强烈反对后，澳洲没有重返演习，直到参与去年的年度军演。

中国政府对美国、日本、澳洲和印度近年来恢复和强化四方安全对话机制表示关切，并指责美国试图在亚洲用四方机制来遏制中国的发展。

四国的官员表示，中国在该地区行事日益强硬，使得四国需要联手保护自己及其盟友不受中国的“剥削、腐蚀和胁迫”。