马来西亚新增7276冠病确诊 93死例

（早报讯）马来西亚单日冠病确诊病例连续4天下降后，今日（10月12日）新增病例回升至7276起。

截至11日晚上11时59分，卫生部通报93起死亡病例，而送院前死亡（BID）病例为16起，比前天有所上升。迄今累计2万7422起死例。

卫生总监诺希山在其社交媒体发布的数据，目前的累积病例达235万3579起。

根据卫生部COVIDNOW网站的数据显示，在上述通报的死例中，槟城录得26起，居全国之首，其次是砂拉越14起，接下来是柔佛8起、吉隆坡7起、沙巴6起、吉打、吉兰丹和彭亨各5起、马六甲、霹雳和雪兰莪各4起、森美兰和玻璃市各2起及登嘉楼（1起）。纳闽和布城无新增死例。

根据近2周的统计，马国每100万人口死亡率为32.7，玻璃市以98.1居全国之首，第二和第三高分别是槟城（76.1）和砂拉越（51.8）；全国仅布城挂零。

另外，活跃病例再减少4217起至11万2379起，其中8万8645人（78.9%）居家隔离、1万5356人（13.7%）在低风险隔离及治疗中心（PKRC）和7622人（6.8%）住院。另有756人（0.7%）在加护病房（ICU）抢救，其中397人需要依靠呼吸辅助器。

全国普通病床和ICU（包括非冠病患者）使用率分别为68.4%和63.3%。