马国跨州车流人流骤增 卫生部长劝民众做好防疫措施

（早报讯）马来西亚开放跨州首日迎来高车流量，让卫生部长凯利“绷紧神经”，密切留意人群移动及感染模式来演算可能引发的疫情。

凯利发推文引述南北大道即时交通流量指出，在开放跨州首日，南北大道的车流量平均增加了14%，南下的车流量增加15.4%。“北上车流量最多，增加了20.5%。至于巴生河流域的交通流量也增加了9.7%。”

车流量增加，意味着使用大道的人流量也增多，凯利提醒大道营运公司负责人，务必提升休息站的各项清洁工作，时刻做好防疫标准作业程序（SOP），尤其是公厕与祈祷室等多人使用的设施。

“休息站的设施也要做好标签，提醒人们时刻保持安全距离，尤其是即将到来的周末与公假，更要做好准备迎接人潮。”

此外，全国开放跨州，人民蓄势待发出游，引发抢购廉价机票潮，热门景点包括亚庇、槟城、浮罗交怡等，预料迎来报复性旅游。

马航与亚航在接受星洲日报询问时表示，在开放跨州后，他们推出的优惠机票及热门旅游景地的机票都被抢购，网上的流量激增。

马航指出，民众订购的热门目的地包括浮罗交怡、槟城和亚庇。“我们诱人的票价低至59令吉起，有效期至2021年10月31日，以及为明年4月前的旅行提供50%折扣的度假配套。在10月10日宣布开放后的几个小时内，这些都被抢购一空。”

马航表示，他们已准备好为客户提供出国旅游的便利，但要符合各国的入境规定和各国之间的旅游泡泡的发展，这包括伦敦、新加坡、印度、中国、澳大利亚、新西兰、印度尼西亚、泰国、日本、香港、韩国和越南。

“很快，马航将提供每周三个班次，往返浮罗交怡和新加坡的航班服务。”

亚航集团则指出，民众最主要搜索的目的地是吉隆坡、浮罗交怡、亚庇、古晋、哥打巴鲁和槟城。“开放跨州后，亚航超级App中的流量激增超过140%。”

亚航表示，目前推出的12令吉促销活动如火如荼进行中。“为了启动州际旅行，亚航每日将在其16个国内目的地运营61个航班服务。”

询及国外的热门订购目的地，亚航表示，目前专注于国内的目的地，还没有重开国际航班的机票订购。