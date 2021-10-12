以色列将继续反对重开美国驻耶路撒冷领事馆计划

（早报讯）一名以色列内阁部长周二（12日）表示，以色列将继续反对华盛顿重开美国驻耶路撒冷领事馆的计划。该领事馆历来是与巴勒斯坦人进行外交接触的基地，即使政治条件发生变化。

该领事馆被纳入美国大使馆，该大使馆于2018年被时任美国总统特朗普从特拉维夫迁至耶路撒冷，这些措施受到以色列的欢迎和巴勒斯坦人的谴责。总统拜登希望重新开放该领事馆，以重建与巴勒斯坦人的关系，巴勒斯坦人希望在耶路撒冷以及被占领的西岸和加沙地带建立一个国家。

针对领事馆是否可能在本届或未来的以色列政府屈服于美国压力的情况下重开，以色列司法部长吉迪恩·萨尔（Gideon Saar）表示：“不可能，不可能。”

美国大使馆未立即置评。

此问题可能会在以色列外交部长拉皮德周二访问华盛顿时被提及。

以色列总理贝内特反对巴勒斯坦建国，而拉皮德说，重新开放领事馆可能会使政府不安。但以色列媒体猜测，如果华盛顿在他的政府通过拖延已久的国家预算，确保更多的国内稳定之后再作决定，贝内特可能会有所松动。批准投票将在下个月进行。

萨尔排除了这种情况，他说：“我想说得很清楚--我们反对它。我们不会现在反对它，而在预算之后有不同的意见。我们百分之百地反对它。”