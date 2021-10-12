阿富汗代外长称阿冠病疫情已受控

（早报讯）阿富汗临时政府代外交部长阿米尔·汗·穆塔基周一（11日）表示，在塔利班进入喀布尔时，各学校已经因为冠病疫情被关闭，但现在阿富汗临时政府正重新开放全国学校。

据阿富汗黎明新闻台12日消息，穆塔基11日在多哈研究生院冲突和人道主义研究中心举办的活动上表示，在阿富汗临时政府的领导下，该国疫情“已被控制得非常好，让医生们感到惊讶”。

穆塔基称，塔利班此前想通过谈判进入喀布尔，但在前总统加尼出逃和安全部队撤离前哨后，该市面临权力真空，“喀布尔居民要求塔利班进入该市幷确保安全”。

穆塔基还表示，希望在该国建立一个能够满足国内需求的政治体系，国际社会应理解阿富汗与其他国家的区别。他称，阿富汗相信多样性，幷接受国内的多样性。

被问及改革、女性教育和她们的工作权利时，穆塔基称，世界不应该对阿富汗施压，相反应合作带来改革。他指出：“前政府在国际社会的大规模支持下，未能在20年内实现所有的改革，但现在国际社会希望我们在几个月内实现这种变革。”

穆塔基表示，阿富汗向全世界与周边各国发出良好关系的信息，已开启与国际社会关系的新篇章。他说，阿富汗希望世界各国不要干涉其内部事务。他谈到了阿富汗的地理位置，称阿富汗是该地区的一个十字路口，该国正努力充分利用这一特点，“成为经济变革的一部分”。

穆塔基表示，全面执行美国和阿富汗之间签署的多哈协议可“解决两国之间的任何问题”，他敦促双方遵守该协议的内容。