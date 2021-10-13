因芯片短缺 苹果料将削减iPhone产量目标

（早报讯）知情人士透露，由于芯片持续短缺，苹果公司可能会将今年的iPhone 13生产目标削减多达1000万部。

彭博社报道，苹果公司原本预计今年最后三个月将生产9000万部新iPhone，但苹果公司现在告诉生产合作伙伴总产量将下降，原因是博通和得克萨斯州仪器难以提供足够的零部件。

苹果和得州仪器的代表不予置评。博通没有回复置评请求。

苹果公司是全球最大芯片买家之一。但是，即使有强大的购买力，这家科技巨头也正面临供应中断问题，芯片短缺已给世界各地的各个行业造成破坏。

主要芯片制造商警告称，需求在明年全年甚至之后将继续超过供应。

苹果从得州仪器获得显示屏部件，博通则是其长期的无线组件供应商。苹果还面临其他供应商的零部件短缺。

受此消息影响，苹果股价在盘后交易中一度下跌1.6％至139.27美元。该股今年截至10月12日收盘上涨了6.6％。博通和得州仪器也在盘后交易中下跌。

短缺已经令苹果公司向客户交付新机型的能力承压。iPhone 13 Pro和iPhone 13 Pro Max已于9月上市，但从苹果网站下达的订单要在约一个月后才能交货。而且，苹果公司的几家零售店将这些新款手机列为“目前无法提货”。苹果的电信运营商合作伙伴也出现类似的发货延迟。