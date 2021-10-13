IMF下调今年全球经济增长预期至5.9%

（早报讯）国际货币基金组织（IMF）的最新一期《世界经济展望报告》显示，2021年全球经济有望持续复苏但势头趋缓，预计全年增长率为5.9%，较7月份预测值下调0.1个百分点。

中新网报道，IMF在周二（12日）发布的报告中说，全球经济持续复苏，但冠病大流行对经济的冲击更加持久，德尔塔变种毒株迅速传播加剧了疫情前景的不确定性。就业增长放缓、通货膨胀加剧、粮食安全以及气候变化等问题给各经济体应对政策带来多方面挑战。

报告指出，下调今年全球经济增长预期，主要反映了发达经济体在供应链中断影响下增长放缓，以及低收入发展中经济体疫情形势恶化导致经济增幅收窄。不过，一些依靠大宗商品出口的新兴市场和发展中经济体经济有望在短期内走强。

具体来看，今年发达经济体经济将增长5.2%，较7月份预测值下调0.4个百分点；新兴市场和发展中经济体经济将增长6.4%，较7月份预测值上调0.1个百分点。其中，美国经济将增长6%，较7月份预测值下调1个百分点；欧元区经济将增长5%；日本经济将增长2.4%。同时，IMF预计中国经济今年将增长8%。

报告预计，2022年全球经济有望增长4.9%，与7月份预测值持平。

IMF首席经济学家戈皮纳特表示，受疫苗获取能力及政策支持力度差异等因素影响，各经济体经济前景出现分化，这是全球经济复苏面临的主要问题。由于全球供应链关键环节出现中断且中断时间超过预期，很多经济体通胀形势严峻，导致经济复苏面临的风险加剧，政策应对难度加大。