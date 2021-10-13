马国批准“马新边境通勤往返标准作业程序”

（早报讯）柔佛州务大臣哈斯尼透露，马来西亚中央政府已经批准柔佛州政府提呈的“马新边境通勤往返标准作业程序”，目前正等待新加坡政府的批准。他说，新加坡目前正面对疫情考验，因此相信需要更多时间处理此事。

哈斯尼昨天访问麻坡时告诉媒体，新加坡政府一旦接受柔佛州政府提出“马新边境通勤往返标准作业程序”，他希望两国到时能加速商讨开放边境事宜。

他说，新加坡最近冠病确诊病例不断增加，这并不妨碍两国展开关于开放边境的会谈。“马国成年人口的冠病疫苗接种率已超过九成。我希望新加坡政府能考虑柔州政府提出的标准作业程序建议。”

他承认，马国政府开放民众自由跨州移动，这对于在新加坡工作的马国客工毫无影响，因为他们仍无法跨境往返马新两国。“卫生部长凯利透露，马国政府已经向新加坡政府提出商讨跨境标准作业程序的要求。目前新加坡正在面对疫情考验，相信需要一些时间。”

马国首相依斯迈沙比里本月初透露，他已指示柔州政府与新加坡接洽重启互惠绿色通道事宜，他预计今年12月或更早开放边境。

新马两国去年8月开始落实互惠绿色通道（RGL）和周期性通勤安排（PCA），让两国公务和商务人员以及相关证件持有人可往来两地。马国疫情去年底反弹后，新加坡今年2月初宣布暂停互惠绿色通道措施，马国则在5月暂停。