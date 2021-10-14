挪威一男子携带弓箭杀害五人 两人受伤

（早报讯）一名手持弓箭的男子周三（13日）在挪威康斯伯格镇（Kongsberg）的一连串袭击中杀害了五人，并打伤了另外两人。

挪威警方说，嫌疑人已被拘留。

警察局长奥阿斯告诉媒体，该男子使用弓箭进行攻击，并表示警方正在调查男子是否还使用了其他武器。他补充说：“这个人已经被逮捕......从我们现在掌握的信息来看，这个人是单独进行这些行动的。”

其中一名伤者为一名休班警察。据报纸VG的画面显示，一支箭似乎插在一栋木板建筑的墙上。

此次的死亡人数是挪威自2011年以来最严重的袭击事件，当时极右翼极端分子布雷维克在一个青年营地杀害了77人，其中大多数是青少年。

周三的袭击发生在康斯伯格的“大片区域"”，康斯伯格是挪威东南部一个约有2万8000人的城市，距离首都奥斯陆68公里。

挪威政府表示，警方已展开大规模调查。挪威首相索尔贝格（Erna Solberg）在新闻发布会上说：“今晚从康斯伯格传来的报告令人毛骨悚然。”她说：“我理解许多人感到害怕，但重要的是要强调，警察现在已经掌控了局面。”

袭击发生后，警察总局表示已下令全国范围内的警察携带枪支。挪威警察通常不携带武器，但警员在需要时可以使用枪支和步枪。

该局发表声明说：“这是一项额外的预防措施。到目前为止，警方没有迹象表明国家的威胁等级有变化。”

阿斯说，警方将调查这次袭击是否构成恐怖主义行为。