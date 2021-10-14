面簿将把维权人士与记者列为“非自愿”公众人物 防止骚扰与霸凌

（早报讯）面簿公司的全球安全负责人表示，面簿将把维权人士与记者列为“非自愿”公众人物（Public Figure），以加强保护他们免受骚扰与霸凌。

路透社报道，面簿对于使用者批判公众人物的容忍度比批判普通民众高，但现在正修改防范记者与“人权捍卫者”遭遇骚扰的规定。面簿表示，这些人士是因为他们的工作而非形象才受到公众关注。

面簿每月的活跃使用者约有28亿。面簿如何对待公众人物，以及如何处理公众人物发布的内容或其他与他们有关的内容，一直是激烈辩论的主题。

近几周，面簿的“交叉审查”系统也受到关注。《华尔街日报》报道，这套系统可让一些知名度高的使用者免受面簿一般规定规范。在线上发言方面，面簿对公众人物与对普通民众提供的保护也有所不同。

举例来说，面簿一般容许用户在平台上叫名人“去死”，只要他们不标注或直接提到那位名人。但根据面簿政策，用户不可以叫其他一般用户“去死”，而现在对记者也不行。

面簿不愿公布其他非自愿公众人物的清单，仅称会逐案评估。今年稍早，面簿表示将移除庆祝、赞扬或嘲笑美国非裔男子佛洛伊德死亡事件的内容，因为他被视为非自愿公众人物。

面簿全球安全负责人戴维斯在宣布新保护措施时提到，“我们不允许平台出现霸凌与骚扰，如果这类情况发生，我们将採取行动”。

戴维斯说，面簿也扩大不允许用户对公众人物发动的攻击类型，以减少女性、有色人种与LGBTQ（同性恋、双性恋、跨性别及酷儿）族群面临的诸多攻击。

面簿也不再允许情节严重、不受欢迎且带有性意涵的内容，以及贬低他人、带有性意涵且经过修改的影像或涂鸦，或是对一个人的外表进行直接负面攻击。