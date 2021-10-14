贝鲁特示威者遭枪击 至少两人丧命

（早报讯）黎巴嫩首都贝鲁特周四（10月14日）爆发示威，要求其中一名调查去年贝鲁特港口爆炸案的法官下台，期间有人向示威者开枪，造成至少两人丧命，七人受伤。现场也传出至少两次巨大爆炸。

路透社报道，黎巴嫩什叶派组织真主党及其盟友的支持者周四（14日）聚集在地方法院附近，抗议法院驳回了针对调查港口爆炸案法官比塔尔（Tarek Bitar）的法律申诉。

黎巴嫩军方表示，贝鲁特抗议者是在前往法院举行示威时遭到枪击。

军方表示，有五人在枪击事件中受伤。这位军方发言人说，枪声是从艾因雷玛内（Ain el Remmaneh）的基督教社区传出。当时前往抗议的人们正通过附近的一个交通圈，引发枪战。由于黎巴嫩军队在该地区进行了大量部署，示威地点也传出至少两次爆炸声。

黎巴嫩总理米卡提呼吁人们保持冷静。他在一份声明说，与军方领袖进行了沟通，并了解军方采取了哪些措施来控制局势。他也呼吁逮捕那些对枪击和爆炸事件 负责的人。

对2020年8月贝鲁特港口灾难性爆炸事件调查的政治紧张局势一直在加剧。这场要求撤换比塔尔法官的抗议是由伊朗支持的真主党带头。他们指责比塔尔在调查中存有偏见。

据报道，这是比塔尔牵头的调查三周内第二次被迫暂停。他先前试图问询前政府高官、以确认他们是否对港口仓库化学品违规存放知情，同样遭遇阻力。