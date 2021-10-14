太平洋国帕劳疫苗接种率达99%

（早报讯）西太平洋国帕劳（Palau）有望成为全球疫苗覆盖率最高的国家。根据国际红十字会14日公布，帕劳12岁以上人口99%已完整接种冠病疫苗，同时也呼吁邻近各国尽早完成接种进度。

路透社报道，红十字会与红新月会国际联合会（IFRC）引述帕劳政府数据表示，该国99%的12岁以上人口，已完整接种两剂疫苗。

这使帕劳这个由西太平洋500个岛屿组成的群岛处于全球疫苗覆盖率的“首位”，超过1000万人口的葡萄牙等国家。后者上个月达到疫苗覆盖率80%，被评为世界上接种疫苗最多的国家之一。

另外，其他位于太平洋的国家，也在全球疫苗覆盖率排行榜上名列前茅。根据当地政府的数据显示，有1.7万人口的库克群岛，有96%民众已完整施打疫苗，另外，斐济的89万6000人口之中，也有96%人完成第一剂疫苗施打。

然而，这也反映出该区其他小国，因当地反疫苗声浪及疫苗供应限制，造成覆盖率较低。对此，IFRC就指出，65万人口的索罗门群岛与11.9万人口的吉里巴斯，不到10%的人口接种，甚至在巴布亚新几内亚，只有不到1%的人完整接种疫苗。

IFRC表示，面对即将到来的太平洋飓风季节，应加紧提高该区疫苗覆盖率的急迫性，若该区遭颱风侵袭，将会雪上加霜，同时也会对原本就受疫情影响的人民生计，造成更大的损失。