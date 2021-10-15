美国时隔3年多重新加入联合国人权理事会

（早报讯）美国在退出联合国人权理事会三年半之后重新加入。另外，被指违反人权而屡次受批评的厄立特里亚再次入选这个联合国机构成员。

新华社和法新社综合报道，第76届联合国大会周四（14日）选举产生的18个联合国人权理事会成员将接替将于今年年底结束任期的成员。

此次选出的人权理事会成员为：非洲地区的贝宁、喀麦隆、厄立特里亚、冈比亚、索马里；亚太地区的印度、哈萨克斯坦、马来西亚、卡塔尔、阿拉伯联合酋长国；东欧地区的立陶宛、黑山；拉美及加勒比地区的阿根廷、洪都拉斯、巴拉圭；西欧及其他地区的芬兰、卢森堡、美国。

其中喀麦隆、厄立特里亚、索马里、印度、阿根廷为连任。18个成员的任期将于2022年1月1日开始，为期3年。

在当天的选举中，美国在193票中获得168票，得票率在18个当选国家中倒数第二；厄立特里亚获得144票。

美国在特朗普任总统期间于2018年6月宣布退出联合国人权理事会，他指该理事会对以色列“存在偏见”以及“无法有效保护人权”。拜登今年初就任总统后宣布，美国将以观察员身份与联合国人权理事会重新接触。

联合国人权理事会总部设在瑞士日内瓦。人权理事会共设47个席位，其中亚太地区和非洲地区各占13席，拉美及加勒比地区占8席，东欧地区占6席，西欧及其他地区占7席。联大每年改选约三分之一人权理事会成员，成员任期3年，可连任一次。

联合国人权理事会成员由联合国大会成员通过不记名投票选举产生，候选国需获得半数以上选票方可当选。