英国和欧盟将修改“北爱尔兰议定书”提上日程

（早报讯）针对“北爱尔兰议定书”造成的“脱欧”后贸易障碍，英国和欧盟日前分别提出对该议定书的修改建议，英国政府发言人呼吁双方进行“密集谈判”以寻求解决办法。

新华社报道，“北爱尔兰议定书”是英国脱欧协议的一部分。今年以来，双方都承认议定书的实施存在问题。英国一直抱怨议定书太僵化，严重干扰北爱地区贸易，影响消费者，并加剧政治不稳定。英国内阁办公室国务部长弗罗斯特周二（12日）在葡萄牙首都里斯本发表演讲时说，议定书是“英国和欧盟之间不信任的最大根源”，必须做出“重大改变”。

作为对英方的回应，欧盟周三发布修改建议，包括通过削减海关手续、简化认证和减少边检来促进大不列颠岛与北爱尔兰之间的货物流通。欧盟还同意修改自身规则以保证北爱地区药品供应不间断。

英国政府发言人同日晚上在一份声明中说，英方正在研究欧盟建议细节，“会认真和建设性地看待这些建议”，下一步应尽快就双方建议进行密集谈判，以确定能否就解决方案达成共识。

除了货物流通方面，双方还对欧洲法院在北爱地区的管辖权存在严重分歧。欧方认为，北爱地处欧洲单一市场，理应受欧洲法院管辖。英方则希望取消欧洲法院在北爱地区的管辖权，并将此作为议定书修改重点。

北爱地区是英国脱欧后与欧盟贸易争议的焦点。按照英国脱欧协议，北爱地区留在欧洲单一市场与欧盟关税同盟内，以防止爱尔兰岛内出现陆上“硬边界”。但这一安排导致北爱地区与英国大不列颠岛之间设立关卡，由此加剧了北爱地区亲英派与独立派之间的矛盾。今年4月以来，北爱地区局势紧张，多地发生大规模抗议活动。