韩现行防疫响应再延长两周 逐步过渡到与冠病共存

（早报讯）韩国政府周五（15日）宣布，严格的社交聚会限制措施将在下周解除，在冠病疫苗接种水平持续上升之际，现行防疫响应等级将再延长两周，以循序渐进方式过渡到与冠病共存。

韩联社和路透社综合报道，韩国中央应急处置本部当天布现行防疫响应措施的调整方案，将现行防疫响应等级（首都圈四级，非首都圈三级）延长至10月31日，但社交聚会和餐厅营业时间等方面的限制将有所放宽。

具体来看，包括疫苗接种者在内的私人聚会限员放宽至首都圈等四级响应地区8人（包括4名接种者）和三级响应地区10人（包括6名接种者）。

自习室、自习咖啡厅、公演场、电影院的运营时间延长至午夜零时，三级防疫响应地区的餐厅和咖啡厅营业时间也延长到午夜零时。

从10月18日起，婚礼宴请人数限制上调至包括接种者201人在内的250人。四级响应地区的室内和室外体育设施重新向完成疫苗接种者开放，观众限员分别为其可容纳人员的20%和30%。

宗教设施的聚集人数限制也将放宽，四级和三级响应地区的参加人员比例分别上调至其可容纳人员的20%和30%，但现行的禁止小型聚会、用餐、住宿等原则维持不变。

此外，住宿设施客房和体育设施淋浴间的运营限制也将解除。

预计到11月，全国80%成年人将完成冠病疫苗接种，届时就可以重新开放经济。