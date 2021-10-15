IMF决策机构呼吁加强多边合作实现包容性复苏

（早报讯）国际货币基金组织（IMF）决策机构国际货币与金融委员会周四（14日）发表公报，呼吁国际社会开展强有力的多边合作，加快冠病疫苗普及，遏制疫情蔓延，阻止全球经济复苏分化趋势，实现包容性复苏。

新华社报道，国际货币与金融委员会第44届部长级会议当天在美国首都华盛顿召开。会后发表的公报说，全球经济继续复苏，但主要由于疫苗获取能力和政策支持上的显著差异，各经济体间呈现增长分化趋势。同时，冠病变种毒株的出现增加了不确定性，经济复苏风险偏向下行。

公报呼吁国际社会开展强有力的多边合作，加快疫苗普及，争取实现全球疫苗接种率今年年底达到至少40%、明年年中达到至少70%的目标。公报强调，加快应对气候变化行动，建设更具韧性、更可持续的全球经济，共同建立更加稳健的国际税收框架。

国际货币与金融委员会主席、瑞典财政部长安德松在新闻发布会上表示，全球经济持续复苏，但经济体间分化加剧。她呼吁各经济体通过多边合作加快疫苗分配，并在此过程中加强政策和资金协调。

IMF总裁格奥尔基耶娃呼吁国际社会通过多边机制普及疫苗接种。她说，全球经济面临通胀和债务高企、经济分化等多重挑战，只有通过多边合作，才能使全球经济更有韧性、更可持续、惠及所有人。

国际货币与金融委员会一年召开两次会议，讨论全球经济形势并为IMF提供工作建议。