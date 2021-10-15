时隔逾三年 美国重返联国人权理事会

（早报讯）联合国大会周四改选联合国人权理事会，选出18个成员，接替今年底任期届满的成员。新一届成员包括三年前退出人权理事会的美国，美国在193票中获168票，得票率是倒数第二。

2018年时，时任美国总统特朗普以联合国人权理事会对以色列的长期偏见和缺乏改革为由，宣布退出理事会。至现任美国总统拜登上台后宣布，美国以观察员身分重新接触人权理事会。

联合国193个成员国投票表决人权理事会议席，根据地域分配，选出美国、马来西亚、阿联酋、印度、芬兰、阿根廷及卡塔尔等18国为新一届成员国，其中非洲国家贝宁以189票成为“票王”，美国则获168票，仅次于敬陪末席、得144票的另一非洲国家厄立特里亚。任期由2022年1月1日开始，为期3年。

在投票结束后，美国国务卿布林肯发表声明，感谢联合国成员国再次接纳美国参与，强调华府须与其他国家抵抗推翻人权理事会成立理念的企图，并就纪录暴行及追究责任担当重要角色。不过他亦指理事会有严重缺陷，包括过分针对以色列，以及由人权纪录恶劣的国家参与等。

法新社报道，在美国退出人权理事会期间，中国“趁机”在人权理事会大展手脚；如今华府在拜登主政下重返人权理事会，势与中国正面对决。