消息：美国FDA推迟决定为青少年接种莫德纳疫苗

（早报讯）《华尔街日报》周五（15日）报道，美国卫生监管机构推迟决定为青少年接种莫德纳冠病疫苗的紧急使用授权，以检查该疫苗是否会增加一种罕见心肌炎的风险。

该报道引述知情人士的话说，在一些北欧国家限制莫德纳疫苗的使用后，美国FDA开始调查年轻男性接种莫德纳疫苗后出现心肌炎（myocarditis）的风险，并以辉瑞-BioNTech疫苗与之进行比较。

《华尔街日报》说，美国FDA尚未确定莫德纳疫苗对年轻男性是否存在更高风险，并指该机构可能需要数周时间才会做出决定。

美国FDA和莫德纳公司均没有立即回应置评请求。

莫德纳公司股价在当天下午的交易中下跌近4%至319.50美元（约430.80新元）。

今年6月莫德纳公司向美国申请为12至17岁青少年接种莫德纳疫苗的紧急使用授权。FDA于5月批准为小至12岁的儿童接种辉瑞-BioNTech疫苗的紧急使用授权。

欧洲药物监管机构7月间发现一些接种莫德纳或辉瑞-BioNTech疫苗者出现罕见心肌炎个案，而这种情况更常发生在年轻男性接种第二剂疫苗之后。不过欧洲药管局重申，接种冠病疫苗的好处大于风险。

本月早前，芬兰、瑞典和丹麦接获年轻男性接种莫德纳疫苗后出现心肌炎的报告，并相继暂停为年轻男性接种这款疫苗。不过丹麦卫生署过后表示，莫德纳疫苗可供18岁以下者接种。