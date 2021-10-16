芬兰今天开始推行“疫苗护照”

（早报讯）芬兰从10月16日（周六）起在全国范围内推行使用欧盟数字冠病疫苗通行证，即“疫苗护照”。

新华社报道，芬兰政府15日宣布说，在一些开放时间或参与者数量受限制的活动及场所，包括餐厅、夜总会以及公共活动场所、健身房和其他室内体育设施等，16岁及以上群体可能会被要求出示“疫苗护照”，但使用“疫苗护照”后可免于遵守上述限制。

芬兰卫生部门官员表示，实行“疫苗护照”或有助于鼓励人们接种冠病疫苗。

芬兰的“疫苗护照”分为3种，第一种是接种欧盟认可的辉瑞、莫德纳、阿斯利康、强生等冠病疫苗的证书，第二种是核酸检测阴性证书，第三种是感染冠病病毒后康复的证书。

此外，芬兰15日再次决定延长入境管控。入境旅客需要在边境出示“疫苗护照”，没有接种疫苗的旅客将被要求进行两次冠病检测：一次是在入境前，另一次是在抵达芬兰之后的72至120小时内。

芬兰卫生与福利研究所数据显示，10月15日芬兰新增确诊病例723起，累计确诊14万9897起。

目前，芬兰12岁以上居民中，接种过一剂冠病疫苗的比例约为85%，接种两剂疫苗的比例约为75%。芬兰社会事务和卫生部10月14日表示，如果疫苗接种速度不放缓，有望在10月底实现80%的完全接种目标。