韩总统与日新首相 首通话长达30分钟

（早报讯）韩国总统文在寅与日本新首相岸田文雄15日晚举行首次电话会谈，长达30分钟。双方沟通融洽，就日企二战时期强征韩国劳工还有慰安妇等议题进行了讨论并寻求解方，同时在朝鲜问题上取得共识。

针对强征劳工问题，岸田文雄指出，前征用工争议先前透过《韩日请求权协定》解决，韩国大法院却另判强征韩国劳工的日企赔偿损失；对此文在寅认为，双方在1965年签订的《韩日请求权协定》适用范围的法律解释上，出现差异，双方应共同努力，寻求外交层级的解决方法。

至于慰安妇议题，文在寅认为，目前在世的受害者仅剩13人，日、韩时间不多，应尽快共同找出让受害者接受，也不会影响双边外交关系的对策；岸田文雄表明，上述议题将会评估双方意见，交由外交部门协商。

就朝鲜外交问题，文在寅表示，为防止朝鲜的核导能力增强，实现朝鲜半岛的完全无核化和永久和平，有必要尽快重启与朝对话；岸田文雄则说，朝鲜核导活动给地区及国际社会的和平与安全构成威胁，外交层面的努力很重要，期待朝美对话尽早重启，还强调了全面落实联合国安理会理事会决议、加强地区威慑力的重要性。

文在寅还表示希望双方未来能经常对话；岸田文雄也认同表示，”在情势严峻的状况下，日韩以及美日韩各方合作十分重要”。

日韩首脑上次对话是在6月，时任首相菅义伟出席在英国举行的七国集团(G7)峰会时直接与文在寅互致问候。本月4日，文在寅致信祝贺岸田就任首相，表示”希望共同努力”。