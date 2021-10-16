美上半年恶毒软件袭击赎金达7亿多元 超越10年总和

（早报讯）根据美国当局收到的举报和资料显示，单是在今年上半年，因受到恶毒软件袭击而支付的赎金金额，便多达5亿9000万美元（约7亿9554万新元）。

美国财政部旗下的金融罪案执法网络指出：“如果目前的趋势持续下去，2021年全年支付赎金的金额，势必超过过去10年加起来的数字。”

美国财政部周五公布的数字显示，今年上半年的赎金数字，比金融机构在2020年全年支付的赎金总数上升42%。有强烈的迹象显示，确实的金额远远超出此数，可能达到数以10亿美元计。

通常，骇客利用恶毒软件入侵商业公司和金融机构的电脑系统，令整套系统瘫痪，然后向那些公司和机构勒索赎金，收到赎金后才解锁。在大多数情况下，不法之徒要求使用网币交收赎金，令执法部门难以追查。

今年至今，美国接二连三发生此类严重袭击事故，殖民管道输油管公司、JBS肉类加工公司、Kaseya软件公司先后中招，部分公司真的支付赎金解决问题。

财政部指出，调查人员发现超过150个有可疑的线上钱包，进行分析后揭露大约52亿美元可能与赎金有关的交易。

调查人员说，支付赎金的数字大幅上升，未知道是否反映此类犯罪案件愈来愈严重、抑或是社会各界对此类罪行的认识提高了，更愿意向有关部门举报。财政部在刚发表的报告中，没有点名提到任何受害人或受害机构的名字。