意大利雇员“绿色通行证”生效 工人示威部分行业缺人

（早报讯）意大利政府规定所有公私营机构雇员出示俗称“绿色通行证”的健康证明，周五起正式生效。这项欧洲最严格抗疫规定引发了新一轮反抗疫措施示威，并导致部分行业出现人手短缺问题。

意大利由周五起，强制所有雇员进入工作场所前，要出示“绿色通行证”，证明已经接种冠病疫苗，或者过去48小时核酸检测呈阴性，又或者近期确诊后痊愈。新措施生效至年底，若雇员无法出示“绿色通行证”，将会停薪停职，并面临最高1500欧元（约2347新元）罚款。雇主若未能抽查员工亦会被罚。

然而，法新社估计意大利仍有多达300万雇员未接种疫苗，他们若要工作就必须长期自费作病毒检测，因此新措施可能会引起部分行业人手短缺问题。运输及物流联会Confetra总干事鲁索指约40万名司机之中，估计约30%没绿色通行证；农业界亦预计出现劳工短缺问题，因为他们雇用的外国工人大部分来自东欧，而他们接种的都是俄国疫苗；意国警队和公共交通运输亦估计分别有20%和10%人员未接种。

意大利多地的码头工人威胁罢工，运输业面临缺乏13万人手。在周五，多个城市再有市民上街示威，批评“绿色通行证”制造歧视和分化，有人批评这政策令他们失去工作，再也无法上班，要求政府重视人民的声音。

在罗马，警方不敢大意，深怕再演变成暴力冲突，大使馆也发出潜在暴力事件的警示。北部港口“的里雅斯特”有6000人罢工，热那亚亦有约100名示威者，阻挡货车去路。