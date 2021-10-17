韩国下月或开始与冠病共存

（早报讯）韩国下月可能迈出“与冠病共存”的第一步。政府或根据不同时期的疫苗接种率，分阶段放宽与生活设施、大规模活动以及私人聚会有关的限制措施。

韩联社报道，这将是政府自去年1月20日国内出现首例冠病确诊病例以来时隔1年零9个多月启动防疫体系转型，将防疫工作的重点转向死亡和重症患者管理，放宽对公众设施运营和私人聚会的限制，分阶段恢复日常秩序。

韩国通过持续的高强度防疫响应措施，在遏制确诊病例发生和降低死亡率方面取得了一定成果。

截至本月11日，韩国每100万人中有6466人确诊，死亡率为0.8%，这与美国（13.2302万人，1.6%）、英国（11.9623万人，1.7%）、德国（5.1827万人，2.2%）、日本（1.3523万人，1.1%）等发达国家相比算得上成绩优异。

然而，防疫措施也给个体工商户带来了不可挽回的损失，国民其间累积的疲劳感导致防疫措施效果日益下降，医疗界也因在疫情方面投入过多资源而筋疲力尽。

韩国政府预计最早将于11月1日开启分阶段恢复日常秩序的模式。截至本周末，国内冠病疫苗全程接种率已达70%，满足防疫体系转型的核心条件。

据观测，政府将根据不同时期的疫苗接种率分阶段放宽与生活设施、大规模活动以及私人聚会有关的限制措施，但“保持社交距离”和佩戴口罩的基本守则仍将维持。

另外，“疫苗通行证”制度也将以公众设施为中心开始实施，并在演出场馆、运动场等疫情传播风险较大的公众设施限时实施该制度。