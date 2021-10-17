威廉王子设立“为地球奋斗奖” 奖励对抗气候变化者

（早报讯）英国王室威廉王子创设的为地球奋斗奖首届颁奖典礼今天（10月17日）登场，入围者横跨5大洲，包含印度少女以及中国空气清净应用程式等。

法新社报道，这项通过电视转播的“为地球奋斗奖”（Earthshot Prize）将颁出五组国际得奖者，每组可以获得100万英镑（约185万新元）奖金。

著名自然学家大卫·爱登堡爵士（Sir David Attenborough）将出席典礼，酷玩乐团（Coldplay）和希兰（Ed Sheeran）等人则会登台演唱。

在苏格兰格拉斯哥登场的联合国气候峰会COP26前夕，威廉王子希望透过“为地球奋斗奖”协助对抗气候变化，他并称入围奖项者为“创新者、领袖和远见者”。

威廉王子说：“（COP26）上不能再只有高谈阔论而无足够的行动，这就是为什么为地球奋斗奖如此重要，因为我们正在努力创造行动。我希望这个奖能激励许多身居要职者（作为）更进一步，并真正开始付诸实践。”

“为地球奋斗奖”五大领域包含保护和恢复自然风貌、携手让空气变得更洁淨、让海洋生机盎然、建造无废的世界、共同解决气候问题。

本届入围者横跨五大洲，包含发明太阳能驱动熨衣车的印度少女、付费给民众以修复自然生态系统的哥斯大黎加政府，以及意大利米兰的惜食中心、巴哈马的珊瑚替代计划，和中国的空气清净应用程式等。

每组入围者由专家从超过750个或提名者中选出，并将获得企业协助，开发这些有望“修复地球”的计划。