美国防情报局报告预测朝鲜未来或推进核试

（早报讯）美国国防情报局预测朝鲜未来可能会进行核试，并可能恢复远程弹道导弹试射。

美国之音报道，美国国防情报局10月15日在其网站发布了“朝鲜军力-日益增长的区域和全球威胁”报告。该报告指出，虽然朝鲜从2017年以来没有进行过任何核试验，但是美国观察到朝鲜宁边等地的活动，与全面无核化不符。

国防情报局长斯贝里尔（Scott Berrier）在这份非机密情报报告的前言中说：“朝鲜是世界上军事化程度最高的国家之一，仍然是美国、我们的东北亚盟友和国际社会面临的一个重大安全挑战。”

报告说，朝鲜军队对美国及其盟友构成两个直接、重叠的挑战：一支主要由炮兵和步兵组成的常规部队，可以在几乎没有预先警告的情况下攻击韩国；以及一个旨在配备核武器的弹道导弹库，射程能到达韩国和日本的基地和城市，以及美国本土。

报告指出，尽管对韩国的常规威胁在过去几十年中发展缓慢，但朝鲜2012年至2017年间核计划和导弹计划的快速发展和试验，使第二种可能性比大多数国际观察家预期的更快地接近现实。这些能力增加了东北亚军事爆发点的风险，这种风险可能会在朝鲜半岛以外迅速升级，可能会越过太平洋进入美国本土。

报告认为，朝鲜的国家安全战略有两个主要目标，一是确保金氏政权的长期安全，领导层将其定义为朝鲜仍然是一个由金氏家族统治的主权、独立的国家，二是保持对朝鲜半岛行使主导影响力的能力。

报告指出，金正恩已经让朝鲜军方走上了一条在未来几年扩展其多领域能力的道路，经济总量的20-30%用于发展军事力量和军工业。金正恩优先发展和展示武器，为朝鲜提供用核武器打击遥远对手（包括美国）的手段，提高人民军打击距离非军事区越来越远的韩国关键目标的能力，并进一步加强朝鲜抵御外部攻击或入侵的能力。

报告说，这些作战目标反映了以威慑和胁迫为重点的总体安全战略；金正恩似乎判断，如果他展示了一种能够由可靠的远程弹道导弹携带的可行的核武器，他就可以阻止美国对朝鲜采取行动。此外，如果威慑失败，金正恩将继续加强其常规军队的攻防能力，以提高冲突成本，并扩大威胁韩国和当地美军的选择。即使没有大规模杀伤性武器，这些常规武器仍然对韩国、日本和美国在该地区的军队构成持续威胁。

报告说，朝鲜在2016至2017年曾数次进行导弹和核试验，但是在2018和2019年初谋求外交接触，并宣布支持朝鲜半岛无核化。自2017年以来，朝鲜没有进行过任何核试验，并且可逆地拆除了其大规模毁灭性武器基础设施的一部分。然而，美国继续观察到宁边和其他地方的活动不符合全面无核化。朝鲜于2019年年中开始对新型固体火箭弹道导弹和潜射弹道导弹进行飞行测试。

这份报告展望，除非朝鲜同意并坚持全面无核化，包括拆除运载系统，否则将有可能发展和推进以下所有军事领域，包括陆基弹道导弹，潜射弹道导弹，核武器，远程火炮，特种作战部队，无人驾驶飞行器，网络空间能力等。

国防情报局是国防部的一个战斗支援机构，为国防策划者以及国防和国家安全政策制定者提供及时、客观、有力的军事情报。国防情报局此前也曾发表过其他国家军力的报告，包括“2019年中国军力报告”，“2019年伊朗军力报告”，“2017年俄罗斯军力报告”等。