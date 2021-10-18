韩国最快月底决定是否加入CPTPP

（早报讯）韩国政府最快将于本月底决定是否加入《跨太平洋伙伴全面进展协定》（CPTPP）。

韩联社报道，韩国副总理兼财政部长官洪楠基10月14日在华盛顿与二十国集团（G20）财长会议随行记者团座谈时作此表示。

洪楠基说，若加入CPTPP，需要改善国内一些制度，相关部门过去两年已就此进行了研讨。

洪楠基说：“虽然我对加入该协定持积极态度，但还得同产业通商资源部、农林畜产食品部、外交部等进行协调。政府将于10月底或11月初最终决定是否加入。”

对于引进数字税，洪楠基说，税收情况将根据5年、10年后的平台业务、半导体行业的情况而改变，难以提前预测，设计数字税制度时，有必要考虑销售额归属基准、避风港规则等变数。

CPTPP的前身是有美国参与的《跨太平洋伙伴关系协定》（TPP）。美国在特朗普上台时提出“美国优先”政策后退出TPP，余下11国包括加拿大、澳大利亚、文莱、智利、日本、马来西亚、墨西哥、新西兰、秘鲁、新加坡和越南达成了精简版的CPTPP。

这份协定在2018年完成签署后，涵盖4.98亿人口，签署国的生产总值占全球经济的13%。

英国脱欧后于去年寻求加入CPTPP，中国和台湾也在今年早前分别宣布寻求加入。