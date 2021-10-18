缅甸民族团结政府：亚细安不邀敏昂莱出席峰会是重要一步

（早报讯）缅甸影子政府“民族团结政府”周一（18日）对军方领导人敏昂莱被排除在亚细安峰会之外表示欢迎，但同时强调，“民族团结政府”才是缅甸的合法代表。

路透社报道，民族团结政府（简称NUG）是由缅甸军方罢免的缅甸国会议员和反军政府人士成立，他们还组建“人民国防军”，于9月7日向军方宣战。

民族团结政府在周一的声明表示，它愿意接受亚细安邀请一位真正中立的缅甸代表出席本月底的亚细安峰会。

民族团结政府发言人萨萨说：“亚细安不邀请敏昂莱是重要的一步，但是，我们要求亚细安承认我们才是缅甸的适当代表。”

亚细安成员国的外交部长10月15日就是否邀请敏昂莱出席亚细安峰会举行特别会议。亚细安轮值主席国文莱10月16日就该特别会议发表声明说，今年4月敏昂莱与亚细安达成五点共识，旨为推动缅甸和平进程，但时至今日没有取得任何进展。

文莱说，亚细安成员国无法就是否邀请敏昂莱出席峰会达成一致决定，最后决定邀请缅甸的一名非政治代表出席峰会。

缅甸军方发言人将这一决定归咎于“外国干预”，并指其决定违反亚细安的目标、宪章和原则。

亚细安一向秉持不干涉成员国内政的政策，长期以来奉行通过协商而不是采取惩罚性措施来解决问题，将敏昂莱排除在亚细安峰会之外，对亚细安来说是极不寻常的重大决定。

第38和第39届亚细安峰会和系列会议将于10月26日至28日举行。