缅甸大赦超过5600名反政变示威者

（早报讯）缅甸当局将释放5636名因参与反政变示威而被捕的人。

路透社报道，缅甸国营电视台周一（18日）说，这次大赦是基于人道原因，并指责非法的反对派团体煽动骚乱。

缅甸军方领导人敏昂莱当天发表电视讲话，强调缅甸军政府寻求恢复社会秩序，致力于重返和平民主进程。这是在亚细安宣布将邀请缅甸一名非政治代表出席本月底亚细安峰会的两天后，敏昂莱首次就此事发表讲话。

敏昂莱为军方采取的行动辩护，将暴力冲突归咎于反对派，并表示希望亚细安国家能注意到这点。

亚细安成员国的外交部长10月15日就是否邀请敏昂莱出席月底的亚细安峰会召开特别会议。亚细安轮值主席国文莱10月16日就该特别会议发表声明说，今年4月敏昂莱与亚细安达成五点共识，旨为推动缅甸和平进程，但时至今日没有取得任何进展。

文莱说，亚细安成员国无法就是否邀请敏昂莱出席峰会达成一致决定，最后决定邀请缅甸的一名非政治代表出席峰会。

亚细安一向秉持不干涉成员国内政的政策，长期以来奉行通过协商而不是采取惩罚性措施来解决问题，将敏昂莱排除在亚细安峰会之外，对亚细安来说是极不寻常的重大决定。

第38和第39届亚细安峰会和系列会议将于10月26日至28日举行。