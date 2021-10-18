柬埔寨：做好准备年底接待已接种疫苗的国际游客

（早报讯）柬埔寨旅游部发言人陈速帕周一（18日）表示，旅游部已做好准备在今年年底接待已接种冠病疫苗的国际游客，如果疫情持续好转，旅游部将迅速实施开放计划。

本月初的亡人节假期，柬埔寨出现久违的游人潮。陈速帕指出，虽然本地游客开始逐渐出游，特别是在亡人节期间众多民众前往各旅游景点观光，已帮助部分旅游行业复业，但自年初受疫情影响被迫关闭的约30%的旅游行业，至今尚未复业。

众所周知，国际旅客是柬埔寨旅游消费的主力，新一轮疫情席卷全球导致柬埔寨旅游业运行惨淡。以旅游胜地吴哥古迹为例，今年前9个月，吴哥古迹门票收入仅为25.3万美元（约33.8万新元）。曾被国际旅游刊物评价为“以一己之力撑起整个柬埔寨旅游业”吴哥古迹去年同期收入1845万美元，前年同期则为7434万美元。

鉴于此，陈速帕指出，柬埔寨唯有重新接待国际游客，才能重振受疫情重创的旅游业。按照目前计划，重新复业的旅游行业仅限于沿海地区和东北部地区，而暹粒省约90%的旅游行业还在继续关闭。

为摆脱旅游业困境，柬埔寨官方推出一系列措施，包括近期将推出的“沙盒旅游计划”，开放已完成接种疫苗的国际游客入境指定的旅游城市，游客无需进行就地隔离，但前七天必须先停留在入境城市，七天后，核酸检测结果呈阴性反应的游客可以跨省流动。