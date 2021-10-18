韩国大幅提高碳减排目标

（早报讯）韩国周一（18日）正式承诺，到2030年将全国碳排放量减少到2018年水平的40%，与最初的26.3%目标相比，这是一个“非常具有挑战性的目标”。

韩国在即将于格拉斯哥举行的联合国第26届联合国气候变化大会（COP26）之前作出上述承诺。

去年，韩国总统文在寅承诺该国将在2050年前实现碳中和，并公布了一项绿色新政，以创造就业机会并帮助经济从冠状病毒大流行中恢复。

韩国是世界上最依赖化石燃料的经济体之一，煤炭占该国电力结构的41%以上，可再生能源发电仅占6%以上。

文在寅在一个关于碳中和的总统委员会会议上说，与已经从20世纪90年代开始减排的发达国家相比，修订后的国家确定贡献（NDC）对韩国来说是一个“非常具有挑战性的目标”。他说：“这是在我们的情况下可能的最雄心勃勃的削减目标。”

他补充说，已经为明年的碳中和预算拨出了12万亿韩元（约136.3亿新元）的投资。

韩国政府在一份声明中说，政府的目标是通过到2030年将燃煤发电量从41.9%减半到21.8%，并将可再生能源从6.2%提高到30.2%，从而将产业转移到碳排放最小化。声明说，韩国的目标是到2025年在其道路上投放450万辆电动和氢动力汽车，同时增加更多充电站和基础设施。