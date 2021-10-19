研究：即使大学疫苗接种率达100%仍得进行病毒检测

（早报讯）一项新研究表明，即使大学学生的冠病疫苗接种率达到100%，冠病病毒检测和隔离阳性病例仍然是大学抗击冠病疫情的重要策略。

新华社报道，由美国佛罗里达大西洋大学与杜克大学和北卡罗来纳大学联合进行的这项研究，以5000名本科生为模拟对象，并评估冠病疫苗的效能水平和缓解疫情策略。

周一（18日）发表在《美国医学会杂志》健康论坛的这项研究结果显示，如果大学学生100%接种冠病疫苗，而疫苗效能为90%，监控式病毒检测（surveillance testing）和隔离阳性病例与感染人数大幅减少并没有关联。

然而，如果疫苗效能降至75%，每周进行监控式病毒检测与感染人数大幅减少有关联。如果疫苗效能为50%，监控式病毒检测和隔离与估计感染人数显著减少有关联。

研究显示，疫苗效能介于50%至75%，监控式病毒检测可将染疫人数减少多达93.6%。

这项研究的主要作者、佛罗里达大西洋大学数学科学系助理教授弗朗西斯莫塔说：“我们的研究结果表明，即使100%的学生接种了疫苗，监控式病毒检测和对阳性病例进行隔离，仍然是大学应对冠病疫情的重要策略。”

他说，放宽限制措施必然会使学生增加互动，因此除了以接种疫苗来对抗冠病病毒，我们还得借助监控式病毒检测来遏制校园里的疫情传播。”