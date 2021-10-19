日本众院选战开跑 冠病对策与经济议题为焦点

（早报讯）日本第49届众议院选举周二（19日）正式启动，本月31日为投票日。

共同社报道，日本首相、自民党总裁岸田文雄提出的冠病对策及纠正贫富差距的经济政策成热门竞选议题。

共有9个政党推举候选人。约1050人将争夺全国289个小选区和分为11个区的代表，总计465个议席。

这是日本时隔4年再次举行众议院选举。岸田文雄与公明党党首山口那津男设定的胜负线为执政党获得过半数（233个）议席。

在野党中立民、共产、国民民主、令和新选组和社民5党在213个选区统一推举候选人。立民党党首枝野幸男提出政权更迭的目标，力争该党所有候选人当选。

岸田文雄承诺将确保病床足够，并制定大规模经济对策。他提倡“新资本主义”，主张通过增长与分配的良性循环提升中间阶层收入。

公明党强调向全体18岁以下儿童一律发放相当于10万日元（约1180新元）的补贴。

枝野幸男谴责自公政权，称“安倍经济学”导致贫富差距固定化和加剧贫困进。他主张让富裕阶层与大型企业承担相应负担，将收入重新分配给低收入人群。

日本众议院10月21日任期届满，选战定在任期后举行极为罕见。此次，岸田文雄上任仅10天就解散众议院，并在解散众议院17天后就投票，创下战后最短纪录。