朝鲜试射弹道导弹 韩军研判是潜射导弹

（早报讯）韩国军方初步研判朝鲜周二（19日）早上试射了一枚潜射弹道导弹。

韩联社报道，韩国联合参谋本部当天探测，朝鲜于当地时间早上10时17分许（新加坡时间早上9时17分）从咸镜南道新浦一带向东部海域发射一枚近程弹道导弹，韩军初步研判朝鲜试射了潜射弹道导弹。

据悉，该导弹射高为60千米，射程为430～450公里。韩军尚未公布其他参数，但考虑到朝方近期在新浦制造能搭载潜射弹道导弹的潜艇，并接连公开新型潜射弹道导弹，且从韩军所谓“新浦以东海上”的说法来看，朝方在潜艇上试射新型潜射弹道导弹的可能性较大。

若朝方试射潜射导弹属实，这将是朝方自2019年以后时隔两年发射潜射弹道导弹。

朝方曾于去年10月和今年1月在阅兵式上展示新型武器“北极星-4”和“北极星-5”导弹，并在本月11日开幕的国防发展展览会“自卫-2021”上公开疑似迷你潜射弹道导弹的新型武器。

朝鲜当天射弹是今年来第8次进行武力示威。

朝方在今年1月举行的第八次全国代表大会上发布增强国防力量的五年规划后加速研发武器。朝方于9月试射导弹共4次，包括新型远程巡航导弹、铁路机动弹道导弹、高超声速导弹和地对空导弹。

有观点指出，朝方射弹可能针对当天在首尔开幕的“2021首尔国际航空航天暨军工业展览会”（ADEX），以及韩国定于本月21日发射自主研制运载火箭“世界”（Nuri）号（KSLV-II）。

值得关注的是，在韩美日三国朝核问题首席代表和情报部门首长分别在华盛顿和首尔共商重启与朝对话方案的情况下，朝方进行了武力示威。有关部门推测，朝方可能按照自身的新武器研发时间表射弹，但当天射弹的目的还有可能是为了吸引各方关注。

据悉，韩国国家情报院院长朴智元、美国国家情报总监海恩斯及日本内阁情报官泷泽裕昭10月19日将在首尔举行闭门会议。韩美日朝核问题首席代表也将于当地时间19日在华盛顿举行会谈。