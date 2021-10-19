ACT加速计划拟低价采购冠病药物

（早报讯）一份草案显示，世界卫生组织牵头的“获取冠病工具加速计划”（Access to COVID-19 Tools（ACT）Accelerator，简称ACT加速计划），希望能以一个疗程10美元（约13新元）的低价为冠病轻症患者提供抗病毒药物。

路透社跟据该草案周二（10月19日）报道，预计采购的药物将包括美国制药公司默克（Merck）的冠病口服药莫那比拉韦（molnupiravir），以及其他为治疗冠病轻症患者正在研发的药物。

虽然该草案并没有列明将采购莫那比拉韦，但该文件透露预计将以一个疗程10美元的价格采购“为冠病轻度到中度患者的新型口服药”。

这比美国同意为默克一个疗程的药物所支付的700美元（约941新元）低了许多。不过，哈佛大学展开的一项研究预计，如果由仿制药制造商生产，莫那比拉韦的成本可降至约20美元（约27新元），而优化生产则可让价格进一步降至7.7美元（约10新元）。

据该草案，其目标是在下月底之前争取到冠病口服药物的供应，并于明年第一季开始出货。

该草案概述了ACT加速计划到明年9月为止的目标，包括希望向较贫穷国家提供约10亿个冠病检测，并预计未来12个月将新增约两亿起新确诊的情况下，采购药物以治疗全球多达1.2亿冠病患者。一名ACT-A的发言人则强调，这份截至10月13日的草案仍在在磋商中，拒绝进一步发表评论。