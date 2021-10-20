纳吉被定罪仍获准出国  林吉祥质疑法庭判决

（早报讯）马来西亚民主行动党元老林吉祥质疑前首相纳吉被定罪仍获准出国的特殊待遇。

“透视大马”报道，为柔佛州依斯干达布蒂里区国会议员的林吉祥周三（20日）发文告说，2015年八打灵再也北区国会议员潘检伟要飞往日惹，尽管他当时的护照有效期是到2020年，但他却被禁止出境。

林吉祥问：“为什么当时潘检伟的护照被扣押且被禁止出境，已经被法庭定罪的纳吉却可以出国？”

他说：“反贪污及朋党主义中心昨天要求政府解释，为何总检察署没有反对前首相（纳吉）申请取回他的旅游证件，尽管他已经在贪污罪状上被定罪，而且还有其他刑事审讯正在进行，还有，政府如何确保纳吉不会逃走？”

林吉祥指反贪污及朋党主义中心提出了一个合理、符合公众利益的疑问，总检察长本人应该亲自解答这个疑问。

潘俭伟是在2015年7月22日准备从第二吉隆坡国际机场飞往印尼时被移民局禁止出境。当时有超过10人被禁止出境。移民局总监慕斯达法过后表示，警方指潘俭伟涉嫌“颠覆议会民主”活动而禁止他出国。

本月18日，上诉庭批准纳吉暂时取回国际护照的申请，以便让他到新加坡探望即将分娩的女儿诺雅娜。

以上诉庭法官卡马鲁丁为首的三司，在控方不反对纳吉提出的上述申请后，批准纳吉从10月20日起取回护照，直至11月22日。

面对砂拉越学校太阳能供电贪腐案审讯的纳吉夫人罗斯玛也在15日获准拿回她的护照，可以前往新加坡探望女儿。

另外，马国前副首相阿末扎希也成功申请暂时拿回护照，以便到德国慕尼黑治疗颈背疼痛。

反贪污及朋党主义中心对法庭批准纳吉取回护照及出国的决定感到震惊，特别是因为纳吉犯有严重贪污和刑事失信罪。

该中心说：“我们敦促总检察署和检方团队向公众解释，为什么不反对纳吉向法庭申请取回护照。我们有理由担心他畏罪潜逃，因为他正在对他的定罪提出上诉，并且将在法庭上面临更艰钜的指控，这些指控都与一马公司及其子公司有关。”